لماذا لا تقطع روسيا خطوط إمداد الأسلحة الغربية عن أوكرانيا؟

لماذا لا تقطع روسيا إمدادات أوكرانيا باستهداف الأسلحة الغربية التي تتدفق إليها بحرية وبكميات وأحجام هائلة تصل إلى الدبابات والمدرعات الضخمة؟..

هذا السؤال الذي يطرحه الجميع أجاب عنه رئيس تحرير مجلة "ترسانة الوطن" الروسية اليكسي ليونكوف ملمحا إلى أن روسيا تعاني من غياب المعلومات الاستخباراتية، حيث قال: "أهم شيء بالنسبة للأسلحة عالية الدقة هي البيانات الاستخباراتية، فالأمور تتعلق بالاستطلاع، إذا كانت لديك بيانات موثوقة وفي الوقت المناسب عن موقف العدو وموقعه في آخر ( 15إلى 20 دقيقة) فيمكنك تحقيق نتائج باستخدام أسلحة دقيقة، وإذا لم يكن لديك مثل هذه البيانات، فهذا يعد إهدارًا للذخيرة باهظة الثمن".

ويضيف المحلل الروسي: "نعاني صعوبات مع الاستطلاع نحاول حلها، لكن حلها ليس ممكنا بسرعة كبيرة".