وفاة مروعة لرئيس شركة أمام أعين موظفيه خلال حفل سنوي

ربما يبدو كسيناريو لأحد أفلام بوليود المثيرة.. الأجواء الاحتفالية تتحول إلى مأساة حقيقية في طرفة عين، ضحيتها نجم الحفل.

مئات الموظفين احتشدوا وفي مقدمتهم رئيسهم صاحب الشركة، للاحتفال بالذكرى السنوية لتأسيسها، في مدينة راموجي بحيدر أباد الهندية.

منظمو الحفل خططوا لنزول رئيس الشركة وهو رائد الأعمال الأمريكي ذو الأصول الهندية سانجاي شاه، بقفص معدني من ارتفاع 15 قدما، إلى ساحة الحفل.

وعلى صيحات موظفيه، وانطلاق الألعاب النارية، ظهر سانجاي، وما إن هم بالنزول، حتى انقطع أحد كبلي الصندوق، فسقط الرجل وأحد زملائه على منصة خرسانية، ما أدى إلى مصرعه، وإصابة الثاني، وسط ذهول الحاضرين.

سانجاي صاحب الـ 56 عاما، هو الرئيس التنفيذي لشركة Vistex لإدارة الإيرادات ومقرها إلينوي الأمريكية، وانتقل من مومباي الهندية، إلى الولايات المتحدة في سن 17 عامًا. وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ليهاي في بنسلفانيا، ثم أسس الشركة في عام 1999، حتى أصبح لها 20 مكتبًا عالميًا وأكثر من 2000 موظف، ويشتهر بتبرعاته السخية لصالح المشاريع الخيرية.