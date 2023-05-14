تركيا.. مشاركة لافتة لكبار السن والمرضى في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

احتلت الانتخابات التركية مساحة كبيرة من اهتمام الشعب التركي، عدسات الكاميرات أكدت ذلك، وكان لافتاً للإنتباه حرص كبار السن والمرضى على المشاركة، فقد رصدت وسائل الإعلام توجه المواطنين المسنين بشكل خاص بالعكازات للإدلاء بأصواتهم كحال الجدة صفية البالغة من العمر 110 أعوام التي أصرت على المشاركة في مركز منطقتها.

كحال هذا المواطن التركي الذي أصرّ على أن يدلي بصوته في مركز انتخابي، وهو على نقالة بسبب كسر في منطقة الحوض.

أما هذا الشاب فخرج من عمليةٍ جراحية و توجه على كرسي متحرك للإدلاء بصوته.

في حين توجهت صناديق الاقتراع المتنقلة إلى طريحي الفراش الذين لا يستطيعون الذهاب إلى مقار اللجان الانتخابية.

هذه المشاهد وغيرها الكثير عكست اهتماماً غير مسبوق للأتراك بمن سيقود بلادهم في المئوية الثانية للجمهورية.