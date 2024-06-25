جزائريتان تحولان حلم الزراعة البيئية إلى حقيقة بمزرعة تعليمية في دواودة

صديقتان جزائريتان قررتا اقتحام عالم الزراعة البيئية بمزرعتهما التعليمية في دواودة، قرب الجزائر العاصمة.

ابتسام وأميرة بعد حصولهما على الماجستير في مجال التنوع البيولوجي والبيئة النباتية، تركتا العاصمة للعودة إلى الأرض وممارسة زراعة طبيعية خالية من المبيدات.

بميزانية صغيرة لا تتجاوز 60 ألف دينار جزائري ما يعادل حوالي 440 دولار، بدأتا مشروعهما الذي يضم الآن عاملاً زراعياً بدوام كامل وثمانية عمال موسميين.

نجاحهما يعود إلى استراتيجية تجارية ذكية تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي والقرب من المستهلكين، حيث تعرضان منتجاتهما الطازجة على إنستغرام وتتيحان للعملاء حجزها عبر واتساب واستلامها في مزرعة تعليمية قريبة من حقلهما

مزرعتهما ليست فقط لزراعة الفواكه والخضروات، بل أيضاً لتنظيم أنشطة تعليمية للأطفال ودروس طهي وزيارات تهدف لتعريف الجيل الجديد بأهمية الزراعة البيئية .. كما تبيعان من 10 إلى 30 سلة أسبوعياً، مما يجعل مشروعهما نموذجاً ناجحاً للزراعة المستدامة في الجزائر