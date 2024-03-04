يسحب قرضا باسم زوجته ثم يفاجئها بطلب لا يصدق

في واقعة غريبة.. رجل يسحب قرضًا باسم زوجته ثم يطلب منها "الانتحار" ليتخلص من سداد القرض.

القصة وقعت في ولاية أوتار براديش الهندية، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضد زوجها، متهمة إياه بمحاولة إجبارها على الانتحار، للتخلص من أعباء القرض الذي حصل عليه باسمها.

السيدة قالت في شكواها إنها تزوجت عام 2022، وتعرَّضت بعد الزواج لإهانات كثيرة ومستمرة من الزوج وعائلته بسبب المهر، كما أنها واجهت جميع أشكال الإذلال وسوء المعاملة خلال حملها، الأمر الذي أدى الى إسقاط الجنين، لتلجأ بعد ذلك إلى منزل والدتها.

الزوج بعد ذلك أقنعها بالرجوع إلى بيتها بعد اعتذاره منها، وبعد العودة كانت المفاجاة بأن الأخير حصل على قرض كبير باسمها، وطالبها بالانتحار حتى يُعفى من القرض، واستمر في إهانتها لفظيًّا وجسديًّا في محاولة لإجبارها على الانتحار.

الشرطة فتحت تحقيقا في الحادثة وسجلت قضية ضد تسعة أشخاص، من ضمنهم الزوج وعدد من أفراد عائلته.