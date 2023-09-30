ما بعد الصدمة.. غضب يملأ قلوب أهالي الحمدانية

مشاعر حزن مُزجت بالغضب باتت اليوم سيدة الموقف بين أهالي ضحايا فرح الحمدانية.

"من يعيدهم؟".. سؤال مشروع لمن فقد 4 من أفراد عائلته، وُجه لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، والمسؤولين، في مجلس عزاء أُقيم في محافظة نينوى، لكن الصدمة فاقت طاقة الاحتمال مما جعل الأهالي يرفضون وجود "الحلبوسي" ومن معه، ويطالبونهم بالخروج.

المطالبات لم تتوقف هنا، حيث استنكر مطران الكنيسة السريانية في كركوك "نيقوديموس داوود شرف" تعويض الأهالي بالمال، وطالب الرئاسات الثلاث بالاستقالة، قائلاً إن هذا الألم النفسي لا يعوَّض، فالعراق بأكمله في صدمة من شماله إلى جنوبه، ومن يفشل في الحفاظ على أرواح الناس لا يصلح لمنصبه.

هي صرخات من أجل إحقاق الحق اشتعل معها غضب سكان نينوى الذين يقولون إن ما حدث كان بالإمكان تفاديه، لولا غياب القانون، والتراخي في تطبيق إجراءات السلامة في قاعة بنيت من مواد بناء رديئة، وخلت من مخارج الطوارئ، فشكلت وصفة متكاملة لفاجعة أودت بحياة 100 شخص في حصيلة غير نهائية.