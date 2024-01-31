قذاف الدم لـ"إرم نيوز": أنصار القذافي رقم صعب وسيف الإسلام يحظى بتأييد عارم

قال أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية، إن أنصار العقيد الليبي الراحل معمر القذافي رقم صعب في البلاد، واصفًا إياهم بـ "الأغلبية".

وأضاف في مقابلة خاصة مع "إرم نيوز" أن سيف الإسلام القذافي يحظى بتأييد عارم من القبائل في ليبيا ومن بعض الدول، مؤكدًا أنه في قلب الحياة السياسية.

وتابع المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني الليبية قائلًا، إن حلف شمال الأطلسي دمَّر ليبيا وحوَّلها إلى دولة فاشلة، ويريد أن يقيم عليها وصاية لتصبح تابعة للغرب.

وأضاف ابن عم العقيد الليبي الراحل أن الغرب لا يريد حل الأزمة في ليبيا، مؤكدًا أن بلاده ستعود كما كانت عزيزة وتقوم بدورها.

وتابع المسؤول السياسي في الجبهة، أن الحرب ستتوقف فورًا لو اجتمعت القبائل الليبية في سرت وعقدت مؤتمرًا لحل الأزمة في البلاد، مؤكدًا أن لا مشكلة بين الليبيين أنفسهم.

واتهم قذاف الدم الغرب بإدارة الأزمة في ليبيا وتحريض كل طرف على الآخر، مطالبًا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بفتح تحقيق حول ما جرى في ليبيا عام 2011 (سقوط النظام الليبي).

وتابع المسؤول السياسي لجبهة النضال الوطني، أن العقيد الراحل كان لديه حلم أرهق به الليبيين، مؤكدًا أن ليبيا اليوم ليست ليبيا الأمس.