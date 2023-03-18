المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة للقبض على بوتين

المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف، بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي في فبراير العام الماضي.

المحكمة قالت إن بوتين مسؤول عن جريمة حرب، تتمثل في عملية "الترحيل غير القانونية" لأطفال أوكرانيين إلى روسيا، مؤكدة أن هناك أسبابا معقولة، للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم لارتكابه الأفعال بشكل مباشر بالاشتراك مع الآخرين.

المحكمة أصدرت أيضا مذكرة اعتقال، بحق مفوضة حقوق الأطفال التابعة للرئيس الروسي، ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا على خلفية نفس التهمة.