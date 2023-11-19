صحيفة: إسرائيل وحماس على وشك التوصل إلى اتفاق

إسرائيل، والولايات المتحدة، وحركة "حماس، "على وشك التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح عشرات النساء والأطفال الأسرى في قطاع غزة.. هذا ما نشرته صحيفة "واشنطن بوست "نقلاً عن مصادر وصفتها بـ المطلعة.

الاتفاق الذي قد يدخل حيز التنفيذ، خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق الصحيفة، سيشمل إطلاق سراح عشرات الأسرى من النساء والأطفال المحتجزين في قطاع غزة مقابل وقف القتال لمدة 5 أيام.

وأوضحت الصحيفة أنه في إطار الاتفاق التفصيلي المؤلف من 6 صفحات، ستقوم جميع الأطراف بتجميد العمليات القتالية لمدة 5 أيام على الأقل، كما سيتم إطلاق سراح 50 أسيرًا أو أكثر في مجموعات أصغر كل 24 ساعة.

وستكون هناك مراقبة جوية ستتابع "حماس على الأرض للمساعدة في تطبيق الهدنة، التي ستشمل السماح بدخول كمية كبيرة من المساعدات الإنسانية.

وفي تعليقها على خبر "الواشنطن بوست" قالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، ونواصل العمل الجاد للتوصل إلى اتفاق.