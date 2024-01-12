بعد الحادثة اَلخطيرة. . هل هناك مقاعد أكثر أمانا على متنِ الطّائرة؟

انتشر حول العالم مقطع فيديو الحادثة الخطيرة التي تعرضت لها طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز"، ما أثار تساؤلات بشأن إمكانية وجود مقاعد أكثر أمانا من غيرها داخل الطائرات.

ويظهر المقطع فجوة في أحد جوانب الطائرة بينما تدفق الهواء إلى المقصورة وتدلت أقنعة الأكسجين من السقف. لكن أحدا لم يتعرض لأي إصابة خطرة.

ويتواصل التحقيق بشأن طائرات "ماكس 9" غداة إعلان شركتي الطيران الأمريكيتين "يونايتد إيرلاينز" و "ألاسكا إيرلاينز" اكتشاف قطع غير مثبتة جيدا في طائرات خلال عمليات تدقيق جرت بعد الحادث.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإن الجزء الخلفي من الطائرة يعد أكثر أمانا، تليها المقاعد القريبة من الأجنحة.

وقالت الصحيفة إن المكونات الهيكلية القوية للأجنحة تجعل هذا الجزء من الطائرة أكثر قدرة على تحمل الاصطدام. وفضلت الصحيفة المقاعد القريبة من المخارج لأنها توفر مساحة إضافية.