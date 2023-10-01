"هجوم إرهابي" يستهدف مباني حكومية في أنقرة.. ما القصة؟

هكذا كانت اللحظات الأولى للانفجار الذي استيقظت عليه العاصمة التركية أنقرة، كاميرات المراقبة وثّقت الهجوم الذي استمر لأقل من 30 ثانية.

الهجوم بدأ بقنابل يدوية ورشقات من الرصاص ثم تقدم انتحاري وفجّر نفسه أمام مديرية الأمن العام المجاورة لوزارة الداخلية والبرلمان.

وعلى الفور أغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان وبدأت التحقيقات.

وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا أوضح لوسائل الإعلام، أنه "في نحو الساعة الـ09.30 صباحاً نفذ إرهابيان جاءا بمركبة تجارية خفيفة أمام بوابة مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، هجوماً بالقنابل.. وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه وتم تحييد الإرهابي الآخر، وأثناء الحريق، أصيب اثنان من ضباط الشرطة بجروح طفيفة".

وبعد ساعات من الهجوم الإرهابي افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدورة الجديدة للبرلمان، مؤكداً أن التنظيمات الإرهابية لن تحقق هدفها أبداً.