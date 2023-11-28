هل انتصرت حمـاس في حرب الصورة؟

"WELCOME و GOODBYE"، ووجوه مرتاحة وكأنها أنهت رحلة، لم تكن رحلة "أسر" بقدر ما حملت بمشاهدها أسلوب تعامل جعل المنتقد يفكر مرتين، وأعطى حماس نصرا واضحا فيما يُعرف بحرب الصورة.

هذه المشاهد وغيرها على مدار شهرين من الحرب تقريبا رسخت فكرة مهمة تمثل حربا داخل حرب، ألا وهي تصدير حماس صورتها إلى العالم والغرب بأفضل الطرق، معتمدةً في ذلك على نقل أسلوب تعاملها مع الأسرى الإسرائيليين، ومتكئة أيضا على هشاشة أصابت الإعلام الإسرائيلي الذي فقد بطريقة أو بأخرى جزءا مهما من بوصلة المصداقية، بعد "سيناريو" قطع رؤوس الأطفال الذي فشلت إسرائيل بتأكيده واضطرت قنوات بحجم سي ان ان وبي بي سي على تقديم اعتذارها على ما نشرته نقلا عن الإعلام الإسرائيلي، والأمثلة كثيرة.

يوخياد ليفشيتس، تذكرون هذا الوجه الذي أفرجت عنه حماس قبل شهر تقريبا، تلك الأسيرة المسنة أثارت تصريحاتها بعد إطلاق سراحها كثيرا من الجدل في الوسط الإسرائيلي، حينما أكدت لطف المعاملة التي تلقتها والإنسانية التي عاشتها وهي تحت الأسر، كلامها الإيجابي عن حماس فاجأ نتنياهو حينها، بل إن مؤتمرها الصحفي الذي عُقد في مشفى إيخيلوف في تل أبيب مُنعت المؤتمرات الصحفية من بعده بأمر حكومي، بحسب يديعوت أحرنوت، فضلا عن عزل مدير المشفى الذي سمح بذلك آنذاك.

مشاهد الوداع وتفاصيل الاحترام، أسلوب حماس الذي وثقته الكاميرا في التعامل، اتخذ منها ناشطون غرب مثالا لتعاطفهم مع المشهد في غزة. السياسي الأمريكي الذي يتابعه الملايين جاكسون هينكل واحد من بين كثر نشر هذا معلقا: "الرهائن الإسرائيليون يلوحون لحماس.. وسائل الإعلام تكذب عليك"، وفي منشور آخر أشار لطريقة تعامل حماس، موضحا أنه من الطبيعي ألا تسمح إسرائيل لهم بالكلام بعد إطلاق سراحهم، بينما أشاد ناشطون آخرون بتوفير الأدوية والطعام للرهائن في ظل الحصار، وهنا شقيقة لإحدى الرهينات تشرح حسن معاملة شقيقتها.

خطت حماس سطرها التي تريد في معركة الانطباع وتبدل وجهات النظر، ونجحت بإظهار الفروقات التي لطالما أشارت إليها في طريقة التعامل بين الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين، وإن عدنا بالذاكرة للأسير جلعاد شاليط، فنجده يأكل "الإندومي" ومنهمكا بتحضير وليمة "باربيكيو"، أما عن عواقب تأثير حرب الصورة، فقد تبدأ كلاما وتغريدات قبل أن تصير "فعلا" في المستقبل القريب.