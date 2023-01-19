مقطع صادم من داخل سجن التاجي يطيح بمسؤولين في الأمن العراقي

إجبار السجناء على تعاطي المخدرات، وبيعهم هواتف بمبالغ كبيرة...

فيديو مسرب من داخل سجن التاجي في العراق أثار جدلاً واسعا داخل الأوساط العراقية حيث ظهر فيه مجموعة من النزلاء يستغيثون بسبب إجبارهم من قبل إدارة السجن على شراء المواد المخدرة والهواتف المحمولة بأسعار كبيرة تصل إلى مليون ونصف دينار عراقي.

جاء الرد الحكومي بإعفاء مدير السجن ومعاونيه ومسؤول شؤون الداخلية والأمن، ومسؤول التصاريح الأمنية من مناصبهم، وإحالتهم جميعا إلى التحقيق وسط مطالب شعبية بمحاسبة جميع المسؤولين في سجن التاجي