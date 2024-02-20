مع دخولها العام الثالث.. 3 عوامل ستحسم الحرب الروسية الأوكرانية

عامان، ونحن الآن على أبواب العام الثالث، تستعد الحرب الروسية الأوكرانية لطي سنتين حاملة تفاصيل عديدة، فهل يكتب عام 2024 نهاية قريبة لهذه الدراما ومن قبل هذا أي عوامل تهدد بإطالة أمد الحرب؟.

بمقارنة بسيطة بين عام 2023 وما سبقه، سنجد بأن وتيرة الحرب هذا العام كانت أكثر بطئا من السنة الأولى، لاسيما وأن ما عُرف بالهجوم المضاد الذي حشدت له أوكرانيا شهورا طويلة لم يحقق مطالبه، ولم تستطع كييف استعادة إلا بعض الكيلومترات من مقاطعتي دونيتسك وزاباروجيا جنوب البلاد، وهما عمليا موقعان لا يزالان ساخنان رغم التحرير المُعلن.

فوق الميدان كان عاما بإنجاز عسكري أوكراني خجول، تماما كما وصفه أولسكي دانيلوف منسق أعمال حكومة الحرب الأوكرانية حينما قال رفعنا المعنويات ولم نلب الطموحات، بينما سياسيا ضربت التخبطات أروقة البيت الأوكراني، سرقات وعمليات اختلاس في الجيش، وخلافات داخلية خاصة بين الرئيس زيلينسكي ورئيس هيئة الأركان فاليري زالوجني، سببها وفق محللين سوء التقدير والحسابات الاستراتيجية الخاطئة لمسار الحرب، أما النقطة المضيئة الوحيدة وفق أرقام الأوكران لهذه السنة فكانت انتعاش الاقتصاد، حيث نما الناتج المحلي بنسبة 3%، بعد أن هوى بنسبة قاربت 29% في السنة الماضية، وعززت العملة الوطنية "هريفنيا" قيمتها أمام الدولار، ليتراجع سعر صرفه من نحو 42 إلى حوالي 37.3 هريفنيا.

على جبهة بوتين تبدو الأمور تحت السيطرة بوتيرة أفضل، حيث إن عام 2023 ورغم أن موسكو خسرت فيه بحسب هيئة الأركان الأوكرانية نحو 235 ألف جندي إلا أن الإنجاز العسكري كان نوعا ما حاضرا، أولا بإحباط الهجوم المضاد والحفاظ على ما سيطرت عليه في عام الحرب الأول وثانيا بالسيطرة على مدينة أفدييفكا الصناعية مؤخرا، التي كانت ملاذا لتحصينات الجنود الأوكران، فضلا عن أنها من أكثر المدن الأوروبية إنتاجا للفحم، كما أن بوتين أصدر هذا العام قرارا بزيادة تعداد الجيش الروسي بنسبة 15 بالمئة.

أما سياسيا، فإن بوتين الذي ينافس نفسه على الانتخابات المقبلة، قد تخلى عن سياسة القطب الواحد هذه السنة واتجه للصين، وفتح بعد هذا ذراعيه للشرق الأوسط بزيارات إلى كل من السعودية والإمارات، وسط تحسن اقتصادي ملحوظ رغم كل العقوبات الغربية، بلغت نسبته 3.6 عن العام الماضي.

ومع دخول الحرب عامها الثالث، فإن عوامل عدة سترسم شكل الصراع في 2024، على رأسها الدعم الغربي ووصول التعزيزات لأوكرانيا، وثانيها التعداد البشري للجيش الأوكراني الذي يعاني نقصا في الأفراد اضطُر على إثره لتجنيد الشباب بالقوة وسحبهم من الشوارع لساحات القتال، وأخيرا رئيس أمريكا القادم، الذي سيعطي دون شك هوية أخرى للموقف الأمريكي حيال الحرب الدائرة.