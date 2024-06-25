ماذا تعني سيطرة "الدعم السريع" على جبل "موية" الاستراتيجي؟

سيطرت قوات الدعم السريع على جبل موية الاستراتيجي الذي يشرف على الطريق الرابط بين ولايتي سنار والنيل الأبيض، ويبدو أن غاية قوات الدعم السريع عزل قوات الجيش السوداني في ولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان والسيطرة عليهما فيما بعد.

وبعد ذلك مهاجمة ولايتي سنار والنيل الأزرق وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الجنوبية من السودان. وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت في الأشهر الماضية على ولايات غرب السودان، وهو تطوّر مهم وخطير في مجرى الحرب السودانية قد يؤدي إلى إعلان الدعم السريع الفدرالية في جنوب غرب السودان.