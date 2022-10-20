ما الأحكام العرفية التي فرضها بوتين بالمناطق الأوكرانية التي ضمتها روسيا؟

هو نظام دستوري استثنائي، ويسمى أيضا بقانون "حالة الحرب"، ويُتخذ في حال تعرُّض البلاد للخطر الداخلي أو الخارجي لتمكين المؤسسات العسكرية والمدنية من سلطات أوسع لإنجاح مهامها، مثل: صلاحيات فرض حظر التجول، وتوقيف المارة وتفتيشهم، وحظر الاحتجاجات والاضرابات، وسحب ملكية بعض الممتلكات والكيانات القانونية بما يخدم استتباب الأمن في البلاد.

كما تتيح الأحكام العرفية للجهات العسكرية السيطرة على شركات الاتصال والإذاعات والمسارح والتلفزيون ودور النشر والطباعة ويمكنها حتى إيقاف خدمة الإنترنت، أي أنها في المجمل تُوسّع صلاحيات السلطات الأمنية على حساب جميع السلطات الأخرى في البلاد.