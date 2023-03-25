مسعود أوزيل.. السيمفونية الأخيرة

أنا ألماني عندما نفوز، مهاجر عندما نخسر، هكذا كان بيان مسعود أوزيل في العام 2018، ردا على كل ما تعرض له من عنصرية، جعلته معلقا على رف الهامش منذ ذلك الحين، قبل أن تدخله الصورة مع الرئيس التركي أردوغان في دوامة من الصد والرد، كانت أحد أهم أسباب التخبط للاعب، يملك من الإمكانيات ما يقر به الكبير والصغير.

مسعود أوزيل يعلق الحذاء مودعا عشبه الأخضر، وتاركا أثرا يشبه فرصة ضائعة لم تسجل، لكنها كانت أجمل من الهدف ذاته.

في مسيرته مع الأندية والمنتخب، كان الألماني من أصول تركية مهندسا يعشق الظل ويكره "الشو"، كان هدوؤه يعكس حالة من التوازن الذي يحتاجه خط الوسط في أي فريق، شالكة، فيردر بريمن، الريال، آرسنال، فنربخشة وباشاك شهير التركيين، مسيرة إذا ما استثنينا منها الريال، فنجد بأن مسعود لم يمثل ناديا منافسا أوروبيا في الألفية الجديدة، باعتبار أن آرسنال غاب ولم يعد منذ العام 2006، لكنه ومع ذلك، كان علامة فارقة أينما حل، بل ويرى البعض بأن تاريخ تعاقده مع آرسنال فتح الباب لنقلة نوعية للمدفعجية، بدأ الفريق الإنجليزي على إثرها بالتعافي واستقطاب النجوم التي تتمنى اللعب بجانب عازف الليل.

زيدان ألمانيا، نال أوزيل يوما ما هذا الوصف بعد مونديال 2014، وقال فيه مورينو العام 2015: "لا توجد نسخة سيئة منه، هو أفضل صانع ألعاب رأيته"، بينما تغزل به يواكيم لوف في نفس الفترة قائلا: "أوزيل يمرر الكرة أفضل من أن يأخذها ويمر بها من المنافسين".

645 مباراة على مستوى الأندية والمنتخب سجل فيها أوزيل 114 هدفا وقدم 222 تمريرة حاسمة، وكان في معظمها نجما قلّ ما تخطئ قدمه الهدف، وهو الذي لم يخسر ريال مدريد أو آرسنال في أي مباراة سجل فيها مع الناديين، بينما يعلم كل متابع لأوزيل بأن مواقف بعينها جعلت منه مشتتا في سنوات الاحتراف الأخيرة، وقسمت الآراء بين من دعمه أو انتقد سلوكه، وبأن صاحب ال34 عاما كان بإمكانه أن يعطي أكثر لو سارت الأمور بعيدا عن مانشيتات الصحافة، لكنه وأمثاله هكذا، يتركون العاشق حبيس ذكريات العزف، وسميفونيات الليالي الساحرة.