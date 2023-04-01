أبرز ردود الفعل الأمريكية على توجيه تهم جنائية لترامب

بين الشجب والترحيب.. توالت ردود الفعل الأمريكية على القرار غير المسبوق بتوجيه تهم جنائية للرئيس السابق دونالد ترامب.

حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس ـ وهو أبرز منافسي ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية ـ اعتبر أن القرار "منافٍ للقيم الأمريكية".

وعبّر رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن ماكارثي عن دعمه لترامب، مؤكدا أن "الشعب الأمريكي لن يتسامح مع هذا الظلم والاستغلال غير المسبوق للسلطة".

أما نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس فقد وصف الاتهامات بأنها "عار".

وعلى الجانب الآخر رأت رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي أن لائحة الاتهام تستند إلى "الحقائق والقانون".

بدوره اعتبر النائب آدم شيف أن "توجيه الاتهام وتوقيف رئيس سابق حدثان فريدان في التاريخ الأمريكي".

وندد ترامب بما أسماه بـ"ملاحقة سياسية"، متوعدا بأنها سوف ترتد عكسيا على جو بايدن.