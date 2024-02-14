"التاريخ يعيد نفسه".. ما سر استهداف إسرائيل لخان يونس؟

مدينة خان يونس.. حكاية صمودٍ وتاريخٍ حفر عميقاً في ذاكرة الأحداث ..

تلك البوابة الجنوبية لقطاع غزة شهدت العديد من الأحداث الجسام، من فتوحاتٍ إسلاميةٍ عريقة، إلى صراعاتٍ حديثةٍ مع الاحتلال الإسرائيلي.

تشهد خان يونس أخيراً أشرس المعارك و أعقدها مع الجيش الإسرائيلي، لتضاف إلى تاريخها الحافل من الصمود في وجه إسرائيل ..

و كأن التاريخ يعيد نفسه ..

في أعقاب النكبة الفلسطينية عام 1948، استضافت خان يونس نحو 50 ألف لاجئ فلسطيني ..

قدَّمت مساهمة فعالة في حروب عامي 1956 و1967، حيث أبدت إرادة قوية وصمودا لا مثيل له.

في عام 1956، تعرّضت المدينة لمجزرة بشعة قام بها الجيش الإسرائيلي ، وبعد حرب عام 1967 منع الجيش الإسرائيلي المدينة من تجديد بنيتها التحتية، رداً على صمودها الأسطوري، نتيجة لذلك أصبحت خان يونس بوضع منكوب على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبنيتها التحتية بقيت غير صالحة إلا بعد عام 1994، لكنها بقيت ببنية ضعيفة ..

تعرّضت لسياسات الاستيطان والحصار من إسرائيل، بهدف منعها من مواصلة المقاومة..

شهدت خان يونس العديد من المعارك الضارية مع إسرائيل، من حرب 2008 إلى حرب 2014.. وتعرضت المدينة للقصف والدمار الشامل، وارتكبت فيها مجازر بشعة بحقّ المدنيين ..

و السؤال الذي يطرح نفسه دائماً .. لماذا كل هذا العداء لخان يونس ؟

ما يغضب إسرائيل أكثر من أي شيء آخر، أن حماس ولدت من خان يونس؛ إذ انطلقت شرارة الانتفاضة الأولى من مسجد خان يونس الكبير عام 1987، لتنطلق بعدها حركة حماس... ومنذ ذلك الحين، أصبحت خان يونس معقلًا لحماس، ومركزًا لقيادة الحركة ونشاطاتها.

يُدرك ساسة تل أبيب أهمية خان يونس الإستراتيجية، ويعتبرونها بوابةً للسيطرة على كامل قطاع غزة، وهدفًا أساسيًا في أيّ معركة ..

وبعد هذا الدمار .. تبقى خان يونس شاهدةً على تجربة الشعب الفلسطيني في مواجهة الظروف القاسية؛ ما يجعلها أرض معركة لا تُنسى في سجل الصراع الطويل ..