ما سر الضربات الإسرائيلية داخل سوريا بالتزامن مع حرب غزة؟

يسلط التقرير سبب الضربات الإسرائيلية داخل سوريا بالتزامن مع حرب غزة، وهو يتسق مع استراتيجية الولايات المتحدة وإسرائيل المتمثلة بردع ومنع أي تدخل خارجي لدعم حركة حماس وهذا ما قامت به الولايات المتحدة من خلال نشرها عددا من حاملات الطائرات والبارجات الحربية والغواصات في البحر المتوسط لمنع أي تدخل من حزب الله والجماعات المسلحة في سوريا المدعومة من إيران.

وكذلك قامت إسرائيل بتنفيذ عدد من الضربات الجوية داخل الأراضي السورية لكي تمنع القوات السورية أو الفصائل المسلحة المرتبطة بإيران من التدخل في هذه الحرب أو استهداف إسرائيل وخصوصا في مناطق الجولان وشمال إسرائيل ووجهت إسرائيل أكثر من عشر ضربات جوية بالتزامن مع الحرب في غزة.