في ذكرى وقوعه بالبئر.. عائلة الطفل المغربي "ريان" ترزق بمولود جديد

في مثل هذه الأيام قبل عام، كان قلبها ينفطر حزنا، واليوم تستقبل مولودها الذكر الجديد.

هدايا الله لا تتوقف، واسالوا أم الطفل المغربي ريان، التي خالجها الألم قبل عام، وتحديدا في السادس من فبراير لعام 2022، حينما توفي ابنها في غياهب الجب بعدما علق في بئر لخمس ليالي، قبل أن تفقده إلى الأبد، في حادثة حرثت الوجدان وأثارت تعاطف الرأي العام.

اليوم وبعد مرور سنة، تحولت ذكرى الرحيل إلى موعد يكوي الألم بالأمل مع ولادة طفلها الجديد، أما عن تكرار اسم ريان فيقول الأب: لا يمكن أن نعيد إطلاق اسم شخص مات.. ريان كان وحيدا لا يتكرر.