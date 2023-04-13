وزير الخارجية السوري يزور السعودية بعد سنوات من القطيعة

لأول مرة منذ 11 عاما.. وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى السعودية في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها منذ انقطاع العلاقات بين البلدين.

ويزور المقداد المملكة في إطار دعوة من نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفقا للخارجية السعودية.

وسيبحث الوزير السوري الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين السوريين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وتعد هذه الزيارة الثانية للمقداد إلى دولة عربية بعد زيارته القاهرة قبل أيام، ضمن سلسلة من التحركات السياسية والدبلوماسية التي تشهدها المنطقة مؤخرا.

وتأتي زيارة المقداد قبل اجتماع مرتقب لدول مجلس التعاون الخليجي، يشارك فيه كل من الأردن ومصر والعراق؛ لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية.