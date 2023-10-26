مع اقتراب الاجتياح البري.. الجيش الإسرائيلي يتدرب في غزة المصغرة

هذه الصورة لمدينة تسمى غزة الصغيرة! هكذا سمتها إسرائيل ..

الأبنية الطابقية والمنازل والشوارع الضيقة وحتى الجداريات كلها نسخة طبق الأصل عن قرية أو مدينة صغيرة في قطاع غزة ..

بدأ الجيش الإسرائيلي ببنائها عام 2005 بتكلفة 45 مليون دولار في قاعدة زيليم العسكرية في صحراء النقب، واستمر في تطويرها فيما بعد وفقًا لمسارح العمليات ..

ترتبط تنظيميًا بالقوات البرية الإسرائيلية.. والهدف منها تدريب قتالي حي لقوات المشاة ومحاكاة حقيقية لعملية برية داخل قطاع غزة ..

في غزة المصغرة ما يقارب 600 مبنى متنوع .. تتضمن مجمعات من ثمانية طوابق ومخيمات ومدارس ومساجد وأزقة ضيقة ومتعرجة مزينة بجداريات تحمل شعارات عربية وصوراً لمقاتلين وقادة فلسطينيين، إضافة للأنفاق والخنادق .. وكلها مسارح عمليات ميدانية للجيش الإسرائيلي..

وبينما اجتياح غزة المنتظر يشغل العالم ..

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الجيش الإسرائيلي نفّذ مؤخراً تمرينًا حقيقيًا في غزة الصغيرة يحاكي خلاله تكتيكات حرب الشوارع ..

وقام الجيش بوضع جماعات مقاومة لمحاكاة أسلوب مقاتلي حماس في الدفاع عن غزة .. مستخدمين كافة الوسائل والأسلحة المتوقع امتلاكها واستخدامها من قبل المدافعين عن القطاع ..

تقول الصحيفة الأمريكية بالرغم من كل هذه التحضيرات والتدريبات، تبدو القيادتان السياسية والعسكرية في إسرائيل غير متسرعتين لتنفيذ الهجوم البري بفعل التحذيرات الكثيرة التي تلقتاها من الحلفاء، وكذلك الافتقار إلى معلومات استخبارية كافية توضح حجم ونوع المقاومة الممكن مواجهتها داخل القطاع.