إسرائيل تطلق أكبر منطاد في العالم لرصد تحركات حــزب الله.. فما حكايته؟

بعد معاناة من الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة، إسرائيل تلجأ لإطلاق منطاد التجسس المتطور "سكاي ديو" (Sky Dew)، أحد أكبر مناطيد المراقبة في العالم، فما حكاية هذا المنطاد، وما أبرز مميزاته وعيوبه؟

القوات الجوية الإسرائيلية تسلمت المنطاد في العام 2022، بعد خضوعه للتطوير من قبل شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)، التي زودته بالرادار، وكذلك شركة "تيكوم" (TCOM)، الأمريكية، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

من أبرز مميزاته القدرة على التحليق على ارتفاعات شاهقة؛ ما يمكّن الجيش الإسرائيلي من مراقبة مئات الكيلومترات، كما إنه يستطيع البقاء في المراقبة لأسابيع دون الحاجة إلى الوقود أو استبدال الطاقم، إضافة إلى انخفاض تكلفة تشغيله مقارنة بطائرات التجسس.

وتشير تقارير إعلامية غربية إلى اعتماده على أنظمة رادار "آرو" (Arrow)، ومن ثم يمكنه اكتشاف الأهداف على ارتفاعات منخفضة وتلك الموجودة في الوديان، مثل: صواريخ كروز.

أما سلبيات المنطاد، الذي تم رصده على طول الحدود اللبنانية، فتتمثل في كبر حجمه، وربما يصل طوله لأكثر من 55 مترًا؛ ما يعني أنه سيكون مرئيًّا لأهدافه، ومن اللافت أن الجيش الإسرائيلي استغرق عامًا كاملًا حتى يقوم بتشغيله، وهو ما يؤشر على مشكلات تجهيزية، نظرًا لحساسيته، كما قد يواجه مشكلة تسرب الهواء أثناء أداء مهامه.