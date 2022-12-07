محاولة انقلاب نادرة في ألمانيا

ألمانيا تستيقظ على وقع محاولة انقلاب خطط لها أفراد من اليمين المتطرف.

الشرطة الألمانية أعلنت إحباط المحاولة واعتقال المخططين وهم 25 شخصاً في مداهمات شملت 11 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية.

من بين المعتقلين ضباط متقاعدون في الجيش الألماني وأعضاء سابقون في البوندستاغ إضافة إلى الأمير هنري الثالث عشر المتهم الرئيسي في محاولة الانقلاب

الأفراد الذين ينتمون لحركة "مواطني الرايخ" (رايخسبرغر) وبحسب ما أعلن مدعون فدراليون، خططوا لاقتحام البرلمان، وإسقاط الحكومة، والاستيلاء على السلطة