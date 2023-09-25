أوكرانيا بين ناري الهجمات الروسية والضغط الغربي لإجراء الانتخابات

أوكرانيا بين نارين.. نار الهجمات الروسية من جهة وتصاعد الضغط الغربي عليها لإجراء الانتخابات في ظل الحرب من جهةٍ أخرى، يأتي ذلك في وقت تشهد فيه البلاد توترات متزايدة مع جارتها بولندا..

وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية "ليلةً ساخنة"، تخللها إسقاط مسيرات وتصد لصواريخ أطلقت نحو مدن روسية عدة، بينما ردت موسكو بتنفيذ هجمات جوية معاكسة، ما يُنبئ بمسار تصاعدي للحرب الروسية الأوكرانية.

وبالتوازي مع حالة الحرب التي تستوجب إطلاق الأحكام العرفية على مستوى البلاد، يمارس مسؤولون غربيون ضغوطا على أوكرانيا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، بحسب صحيفة واشنطن بوست.

ووفقاً لمسؤول أوكراني، فإن الضغط يأتي، في المقام الأول من الجمهوريين، الذين أكد أنهم سيجعلون من الشؤون الأوكرانية بطريقة أو بأخرى جزءًا من الخطاب الأمريكي الداخلي، في الموسم السياسي الذي بدأته الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وهو ما يؤكده دعم السيناتور الأمريكي "عن الحزب الجمهوري" ليندسي أو. جراهام، لاقتراح الانتخابات الذي طرحه "تايني كوكس"، الرئيس الهولندي للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وقال غراهام إن "الوقت قد حان لكي تتخذ أوكرانيا الخطوة التالية" في "تطوير الديمقراطية، والتي تتمثل بإجراء الانتخابات في عام 2024.

وأمام تلميحات أنه من غير الممكن للمسؤولين الأوكرانيين رفض فكرة إجراء الانتخابات، كونها ستنفّر اللاعبين السياسيين الرئيسيين في الغرب، الذين يطالبون بإجراء انتخابات ويلعبون دورًا حاسمًا في الحفاظ على المساعدات المالية والعسكرية الدولية لأوكرانيا.

يجد المسؤولون الأوكرانيون أنفسهم منقسمين، فيما يتعلق بإجراء الانتخابات، فبينما أكد رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانشوك سابقًا، أن الدستور لا يحظر الانتخابات في الحرب، رأى وزير الخارجية دميترو كوليبا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الانتخابات في أوكرانيا مستحيلة أثناء الحرب.

ويبدو أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يقف على الحياد، حيثُ يرى عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية أريزونا مارك كيلي أن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية والشعب لتقرير ما إذا كان سيتم إجراء انتخابات في أوكرانيا خلال الحرب.