كواليس عملية إنقاذ طلاب باكستانيين ومعلمهم علقوا على ارتفاع شاهق

على ارتفاع شاهق، ومن أسفلهم واد عميق، علق سبعة تلاميذ ومعلمهم، عندما تعطلت بهم عربة تلفريك، أثناء توجههم إلى المدرسة، بمنطقة جبلية نائية في باتاجرام شمالي إسلام أباد.

لأكثر من 12 ساعة، بعد انقطاع أحد سلكي العربة، ظلت السلطات تفكر بطريقة الإنقاذ، المحفوفة بالمخاطر البالغة، خصوصًا، في ظل وجود رياح عاتية.

ما زاد من درامية المشاهد التي تحبس الأنفاس، هو احتشاد الأهالي، وهم يرقبون أبناءهم العالقين على ارتفاع 274 مترًا، ويسمعون توسلاتهم واستغاثاتهم.

لجأ الجيش أخيرًا، إلى فكرة إنزال أحد المنقذين، عبر طائرة هليكوبتر، إذ تمكن من إنقاذ أربعة تلاميذ، ولكن مع حلول الليل، توقفت هذه العملية، خشية مخاطرها، ثم استعان الجيش بخبراء السير فوق الأسلاك، ليُنزلوا الباقين، ليعود الجميع إلى الأرض بسلام، وسط صيحات الفرح والتهليل.