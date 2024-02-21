من هو "الرجل العدواني" الذي يستعد لقيادة إندونيسيا؟

جنرال إندونيسي متقاعد مُنع من دخول الولايات المتحدة .. ورجل أعمال ووزير دفاع سابق يستعد لتولي منصب رئيس أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا .. إنه برابوو سوبيانتو فماذا نعرف عنه ؟

قضى برابوو معظم طفولته في الخارج، بسبب مواقف والده المعارضة لحكم سوكارنو، أول رئيس لإندونيسيا بعد استقلالها، ولذلك يتقن برابوو اللغات الفرنسية والألمانية والإنكليزية والهولندية.

بعد تخرجه من الأكاديمية العسكرية عام 1974 خدم في الجيش لمدة 28 عاما، تم تسريحه بعد اتهامه بالتورط في اختطاف طلاب نشطاء في عام 1998 وانتهاكات لحقوق الإنسان في بابوا وتيمور الشرقية.

توجه إثر إقالته للإقامة في منفى اختياري في الأردن، ومنه إلى بلدان أوروبية، ثم عاد إلى إندونيسيا عام 2001، وسار على خطى شقيقه الأصغر هاشم رجل الأعمال ، الذي يعد أحد أغنى رجال إندونيسيا، وله أصول في جميع أنحاء العالم من إندونيسيا إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

أنشأ سوبيانتو عدة شركات تعمل في مجال الطاقة وزيت النخيل والفحم والغاز والتعدين والزراعة وصناعات صيد الأسماك.

فرضت عليه الولايات المتحدة وعلى مجموعة من قيادة القوات الخاصة حظر السفر إلى أراضيها، بسبب اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد شعب تيمور الشرقية، واستمر هذا الحظر حتى عام 2022، عندما تم رفعه فعليا حتى يتمكن برابوو من زيارة الولايات المتحدة بصفته وزيرا للدفاع في إندونيسيا.

لقربه من السلطة طوال حياته العسكرية، دخل السياسة منذ عام 2004 لتحقيق حلمه أن يصبح رئيسا للبلاد .. شارك سوبيانتو في تأسيس حزب غيريندرا عام 2008، ويرأسه منذ 2014.. فشل في محاولتين للوصول للرئاسة في انتخابات عامي 2014 و2019، وخاض محاولته الثالثة في انتخابات الرئاسة 2024 ضمن تحالف يضم 8 أحزاب.. ومن أبرز ما أعلنه في حملته الانتخابية دعوته إلى إعادة التوازن لعلاقات إندونيسيا الخارجية، من خلال تعزيز علاقاتها مع الصين والهند بدلا من الغرب.

يستعد الرجل الذي لطالما أثار الجدل و الذي يصفه الإعلام الغربي بالرجل العدواني ، لتولي منصب الرئاسة في إندونيسيا .. بينما يرى مراقبون أن مستقبل البلاد يبقى غامضاً تحت قيادة سوبيانتو وسط توقعات بتغييرات كبيرة في السياسة الداخلية والخارجية.