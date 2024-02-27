في اليابان.. مقبرة لأفخم السيارات وأغلاها في العالم

مقبرة فريدة من نوعها في اليابان، لكنها ليست للأموات.. بل لأفخم السيارات الكلاسيكية في العالم، حيث ترقد بقايا سيارات بورش وجاكوار وكورفيت، وحتى زلاجات نفاثة، غطتها أوراق الشجر ولفّها الصدأ وجميعها تحكي قصة زمن مضى، وتثير الكثير من التساؤلات كيف اجتمعت هذه السيارات في حقل الأرز هذا؟

اكتُشفت هذه البقعة المليئة بهذه التحف من قبل سائق سيارات سباق يشتهر باسم "Sammit" على موقع اليوتيوب.

نشر الفيديو خلال قيامه بجولة في مختلف مناطق اليابان، فيما لقيت جولته في مقبرة السيارات اليابانية المخفية والتي قد تكون الأكبر في العالم، تفاعلاً وانتشاراً كبيراً.

وبحسب صحيفة ذا صن البريطانية، تحولت هذه السيارات إلى مجرد هياكل عظمية صدئة تكسوها الأوراق.. ومع أن قيمتها ستكون خيالية إذا كانت في حالة جيدة، إلا أن الحزن خيّم على قلوب متابعي Sammit لرؤية هذه التحف الفنية تُهمل.. وكيف كانت هذه المقبرة الفاخرة في يوم من الأيام، وكم من الكنوز السرية لا تزال تنتظر الاكتشاف.

وبحسب الصحيفة البريطانية، ليست هذه المرة الأولى التي تشهد اليابان مثل هذه المقابر السرية للسيارات، فقد كشفت عبر السنين عن مئات السيارات القديمة المهجورة، بما في ذلك عربات نقل الموتى الفاخرة في منطقة فوكوشيما المحظورة.