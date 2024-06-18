من هي "آنا بوتينا" إبنة عم بوتين التي عينها نائبا لوزير الدفاع الروسي؟

في خطوة جديدة ضمن حملة التطهير الجارية في وزارة الدفاع الروسية، عيّن الرئيس فلاديمير بوتين 12 نائباً جديداً لوزير الدفاع، ومن بينهم آنا بوتينا تسيفيليوفا، ابنة عمه التي أصبحت أقرب للخبة السياسية في الكرملين ..

آنا بوتينا ليست شخصية جديدة على الساحة الروسية، فقد برز اسمها بعد تأسيسها "مؤسسة المدافعين عن أرض الآباء" عام 2023 وهي منظمة تهدف إلى تقديم الدعم الاجتماعي لقدامى المحاربين وأسر الجنود الذين قتلوا أو توفوا متأثرين بجروحهم في النزاع الأوكراني و بفضل نجاحها في هذه المهمة، حظيت بإشادة من الرئيس بوتين، مما ساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية الروسية.

رغم تضارب معلومات القرابة لكن تُعرف آنا بأنها ابنة عم بوتين، حيث كان جدها وجد بوتين الأكبر سبيريدون بوتين، يعمل طباخًا لجوزيف ستالين.

نشأت آنا في مدينة إيفانوفو، ولكنها انتقلت إلى موسكو في عام 2002 لمواصلة دراستها.. وحصلت على درجات علمية عالية في الإدارة من جامعتين مرموقتين .. بعد تخرجها بدأت مسيرتها المهنية مع شقيقها في مجال توريد المعدات الطبية للمستشفيات الحكومية، مما ساعدها على بناء شبكة قوية من العلاقات السياسية والتجارية.

تميزت آنا بقدرتها على تنظيم "المنتديات النسائية الدولية" التي تركز على دور المرأة في الصناعات المختلفة والتعامل مع الأزمات مثل جائحة كوفيد-19... جذبت هذه المؤتمرات اهتمام العديد من الشخصيات البارزة، مثل حاكمة سانت بطرسبورغ فالنتينا ماتفينكو، مما زاد من نفوذها وشعبيتها.

بتعيينها نائبة لوزير الدفاع، تُكلَّف آنا بمسؤوليات كبيرة تتعلق بالمساعدة الاجتماعية للعسكريين وإسكانهم، مما يضعها في موقع حاسم للتأثير في السياسات الاجتماعية والعسكرية في روسيا و تعكس هذه الخطوة ثقة بوتين الكبيرة في قدراتها وإمكاناتها القيادية.. مما يجعلها مرشحة محتملة لمناصب قيادية أعلى في المستقبل.