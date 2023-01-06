بالأسماء.. شركات أمريكية وراء تصنيع المسيرة الإيرانية شاهد 136

هذا محرك سيرفو في المسيرة الإيرانية شاهد 136 من صناعة شركة Hitec Group الأمريكية.. وهذه المكونات جميعها من شركة Texas Instruments الأمريكية.

تحقيق استخباراتي أوكراني كشف أن جميع أجزاء طائرة "شاهد" الإيرانية من شركات أمريكية وأوروبية، فيما عدا المحرك، الوحيد المنتج محلياً.

التحقيق ذكر أن 40 من أصل 52 مكوناً للطائرة المسيرة من 13 شركة أمريكية، فيما كانت بقية المكونات من شركات في كندا وسويسرا واليابان وتايوان والصين؛ فضلا عن المحرك "الإيراني".

التحقيق كشف أن حوالي 20 قطعة تم تصنيعها من قبل شركة Texas Instruments، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة بتصنيع أشباه الموصلات، حيث صنعت لوحات "شاهد" وأجهزة التحكم في الإشارات الرقمية، وأجهزة الإرسال والاستقبال. فيما يأتي هوائي رقاقة السيراميك الخاصة بها من شركة Tallysman الكندية.

التحقيق كشف كذلك أن لوحة التحكم الخاصة بـ"شاهد" يتم تجميعها من أجزاء يابانية وأمريكية، أما لوحة إمداد الطاقة مصنوعة من مكونات ألمانية وصينية، فيما تأتي وحدة التحكم من مصنع Zapadpribor الروسي.

المفاجأة أن هناك جزءًا أوكرانيًا في "شاهد"، وهو وصلات نقل التيار الكهربائي، والذي جرى تصنيعه بواسطة شركة Radiorelé المملوكة للدولة في أوكرانيا.

المنتج الوحيد محلياً، وهو المحرك، مصنع من قبل شركة Oje Parvaz Mado Nafar الإيرانية (MADO). وهي متخصصة في إنتاج مكونات الطائرات بدون طيار.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، اشترت شركة "مادو" محركات الطائرات بدون طيار لمنظمات تابعة للحرس الثوري، قبل أن تفرض عليها العقوبات في 29 أكتوبر 2021.

التقييم الاستخباراتي ألمح إلى أن إيران ربما تحصل على تلك الإلكترونيات المتطورة باستخدام وسطاء؛ لكن السؤال المحير هو كيف غضت الإدارة الأمريكية الطرف عن الأمر كل هذه السنوات؟