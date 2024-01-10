أجرها يفوق "ريشي سوناك".. من هي المرأة الأغنى في بريطانيا؟

شهد مطلع الألفية إطلاق موقعها الإلكتروني، ومنذ ذلك الحين تمكّن من اجتذاب ما يزيد على 90 مليون عميل من جميع أنحاء العالم.

دينيس كوتس، أغنى امرأة في بريطانيا، والرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة المراهنات الشهيرة "Bet365"

ورغم أن مقر شركتها لم يبرح مكانه في المدينة الصغيرة التي ولدت فيها "كوتس"، فإنها حققت إيرادات بقيمة 4.3 مليار دولار في عام 2023.

"المدير الأعلى أجرًا في الشركة" بحسب ممثلٍ عنها أكدت صحة كلامه مجلة "Fortune" التي قالت إن مديرة الشركة حصلت على مبلغ 280 مليون دولار وهو ما يفوق أجرها لعام 2022، رغم تعرّض قسم الرياضة والألعاب الرئيس للشركة لخسارة تزيد على 76 مليون دولار.

كوتس التي تملك حصة الأسد من الشركة وتقدّر بـ 58.3% حصلت على دفعة إضافية بقيمة 63.7 مليون دولار، ليصل إجمالي حزمة التعويضات الخاصة بها إلى نحو 344 مليون دولار.

ووفقًا لمؤشر "بلومبيرغ للمليارديرات، تلقت "كوتس" ما يقرب من 1.5 مليار جنيه إسترليني من الرواتب والأرباح على مدار العقد الماضي.

ما يعني أنها تكسب أكثر من رئيس وزراء بلادها الذي يحق له الحصول على راتب يصل إلى أقل من 252.700 دولار سنويًّا، كما تتقاضى أكثر من عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا الكبرى.

إلا أن تفوّق كوتس على منافسيها في وادي السيليكون ربما يكون فقاعةً لن تدوم طويلاً، مع توقُّع بلومبرغ أن تنخفض ثروتها بنسبة 40% إلى ما يقرب من 4 مليارات دولار نتيجة لخسائر "Bet365".