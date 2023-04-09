أزمات مرورية خانقة تؤرق سكان العاصمة الأردنية عمان في رمضان

أصبحت أزمات السير المتفاقمة في العاصمة الأردنية عمان، من أبرز الملفات التي تؤرق سكان المدينة في رمضان، حيث تشهد غالبية الشوارع الرئيسية والفرعية حركة مرورية كثيفة، لا سيما في أوقات الذروة.

وقال مواطنون أردنيون لـ "إرم نيوز" إن أزمة السير أصبحت "طقسا رمضانيا" غير مرغوب بالنسبة لهم، مشيرين إلى أن أسباب أزمة السير متعددة أبرزها كثرة المركبات مقارنة بمساحة الشوارع، بالإضافة إلى عدم التزام بعض السائقين بقواعد السير.

وأضاف المواطنون أنهم يتجنبون المسير في الشوارع الرئيسية لتلافي أزمات السير، إلا أن الأزمة تلاحقهم حتى في الشوارع الفرعية.

ورأوا أن العديد من الأشخاص ليست لديهم ثقافة استخدام المواصلات العامة أو ثقافة السير على الأقدام لقضاء الاحتياجات اليومية، في الوقت الذي أكد فيه مواطنون أن أزمات السير الخانقة دفعتهم الى ترك مركباتهم واستخدام المواصلات العامة.