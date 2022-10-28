"باريس هيلتون الروسية" تفر من بلادها بجواز سفر إسرائيلي

يتردد في الإعلام الغربي أن بوتين هو والدها الروحي، نظرا لوجود علاقات أسرية قديمة بينهما.

الإعلامية الروسية الشهيرة، كسينيا سوبشاك، ظهرت تفر سائرة على قدميها، عبر الحدود البيلاروسية إلى لتوانيا، قبيل مداهمة قوات أمنية لمنزلها الفاخر بموسكو، في إطار تحقيقات حول اتهام مديرها الإعلامي بالابتزاز، وهي تهمة نفتها عنه.

السلطات اللتوانية قالت إن كسينيا دخلت البلاد بجواز سفر إسرائيلي، ما مكنها من العبور دون الحاجة لتأشيرة.

اتخذت كسينيا مؤخرا، مواقف معارضة للرئيس بوتين والحرب في أوكرانيا. رغم ما عرف عن متانة العلاقات بينهما.