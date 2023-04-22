"نيويورك تايمز" تكشف مفاجآت جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية الأمريكية

مفاجآت جديدة في قضية تسريب الوثائق السرية الأمريكية كشفتها صحيفة نيويورك تايمز.

الصحيفة قالت إن جاك تيكسيرا عنصر الحرس الوطني الجوي والمتهم بتسريب الوثائق كان ينشر معلومات حساسة قبل أشهر على مجموعة دردشة مملوكة لمنصة "ديسكورد" للتواصل الاجتماعي ضمت نحو ستمائة عضو وأدرجت علنا على قناة على يوتيوب.

تضمنت المعلومات المسربة تفاصيل عن القتلى والمصابين في صفوف القوات الروسية والأوكرانية وأنشطة وكالات المخابرات في موسكو، وتحديثات بشأن المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

وكان مثيرا للاهتمام أن التسريب الأول جاء بعد أقل من ثمانية وأربعين ساعة من الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب الصحيفة.

ويبدو أن بعض المعلومات الاستخبارية المنشورة تنبأت بالتطورات في ساحة المعركة، حيث تم مشاركة بيانات سرية حول الانسحاب الروسي من كييف وأنشطة وكالات الاستخبارات الروسية.

وأبدى تيكسيرا اهتماما خاصا بنشر تحديثات عن الدول التي تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقا للصحيفة.

وادعى تيكسيرا أن وظيفته أتاحت له الوصول إلى مواد وامتيازات لا يستطيع الآخرون رؤيتها، زاعما أنه حصل على تلك المعلومات من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات الأمريكية.

ويواجه تيكسيرا تهمة انتهاك قانون التجسس في قضية يعتقد أنها أخطر خرق أمني أمريكي منذ ظهور تسريبات ويكيليكس.