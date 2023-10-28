مفظائع في الظلام.. كيف يمكن لغزة التواصل مع العالم؟

بعد ليلة الرعب التي عاشتها غزة، انقطاع تام للإنترنت يُفرض على القطاع؛ ما يعزله عن الخريطة، فأي حلول لتواصل غزة مع العالم؟.

أخبروا إيلون ماسك أن يفتح الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في غزة كما فعل في أوكرانيا، هو واحد من المطالب التي تفاعل معها رواد التواصل، لكن ما إمكانية ذلك؟.

يحدث هذا عبر أجهزة مزودة بتقنيات استخدام الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، لكن التطبيق صعب لارتفاع تكلفة هذه الأجهزة وعدم توفرها في غزة، بينما يكمن الحل الثاني في تلقي الإشارة مباشرة من الأراضي المصرية، بحكم القرب بين غزة وحدود مصر، لاسيما جنوب القطاع، بحسب خبراء تكنولوجيا.

قطع الإنترنت، غطاء لفظائع جماعية، هكذا تصف منظمة "هيومن رايتس ووتش" إخفاء ما يجري في غزة الآن، بينما حذرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" من هذا التعتيم المخيف الذي يرافقه تكثيف للضربات الجوية والبرية.

عودة الإنترنت في غزة قد تحتاج لأيام وفق شركة "كينتيك" المسؤولة عن مراقبة اتصال الإنترنت في العالم، بحسب ما جاء على لسان مدير التحليل فيها دوج مادوري، فأي مشاهد ستستقبلها منصات التواصل بعد عودة الإنترنت؟.