رحلة عبر ابتكارات الحكومات الخلاقة في قمة الحكومات العالمية 2024

وسط ازدحام المؤتمرات و المنتديات التي تجمعها أجندة قمة الحكومات العالمية 2024 في دبي

لا بدّ من إلقاء نظرة عن قرب على ابتكارات الحكومات الخلاقة

تحفّز تجربة ابتكارات الحكومات الخلاقة الزائرين على التفكير بطرق جديدة وغير اعتيادية للتوصل إلى حلول مبتكرة لأهمّ التحديات التي تواجه عالمنا اليوم.. وتتلخص الغاية الأساسية من المعرض في نشر المعرفة والإلهام وتحفيز التفكير المبتكر من خلال عرض التجارب التفاعلية

أبرزها جناح الذكاء البديل الذي يطرح تساؤلاً يقول

هل يمكن إشراك الكائنات غير البشرية في صياغة السياسات الحكومية ؟؟

استوطن الإنسان كوكب الأرض منذ آلاف السنين .. بينما وجدت الأحياء الدقيقة قبل ذلك بكثير .. فتخطت سلسلة المناخات القاسية و الكوارث التي قد تُنذر بمخاطر المستقبل .. إضافةً إلى أنها تتميز بمرونتها و بُعدها عن التحيزات البشرية ..

فهل يمكن أن نتلقى المشورة في وضع السياسات من الأحياء الدقيقة ؟؟ الخبراء يقولون إن الطفيليات المُقسّمة خير مرشح لذلك .. بالنظر إلى خبرتها في إدارة المخاطر ببراعة لتحسين فرص عثورها على الطعام و تحقيق فرص النمو الأمثل .. والقائمون على الفكرة يتسائلون هل يمكن للطفيليات المقسّمة معالجة التحديات التي تواجهها الحكومات .. و هل يمكنها تقديم إستراتيجيات للاستعانة بأشكال غير تقليدية من الذكاء عندما يكون العقل البشري وحده غير كافٍ ؟

تقترح هذه التجربة الفكرية نهجاً جديداً للتصدي للتحديات من خلال نمذجة الظروف البشرية و مراقبة سلوك الطفيليات المقسّمة

وهناك جناح آخر يحمل اسم التوقيت النهري يطرح تساؤلاً يقول

هل يمكن لتدفق الأنهار أن يحدد الوقت و التاريخ ؟؟

في يوليو من عام 2022 تباطئ تدفق نهر الدانوب إلى ثلث متوسطه المعتاد في فصل الصيف .. أما الكائنات التي تعيش في النهر كان المنظور مختلفاً فمقارنة بمعدل التدفق تسارع كل شيء آخر

رغم دقة ساعاتنا قد تكون الطبيعة أدق ..فهل تستطيع الأنهار ضبط الأنماط السلوكية ؟

و هل لها أن توفر أداة التقييم التي يحتاجها البشر لمواءمة أنماط حياتهم مع البيئة ؟

تعمل هذه التجربة الفكرية على قلب الموازين المعتادة التي يحاول البشر من خلالها السيطرة على الطبيعة .. فما الذي سيحدث لو قامت الأنهار بتغيير معدلات التوقيت وما الذي يمكن للطبيعة أن تنظمه أيضاً ؟

قد تكون البدائل مفاجئة و قد يكون أثرها مبهماً الآن .. لكن علينا أن نفتح باب التغيير لتجديد وجهة نظرنا