عوائق تهدد عودة ترامب إلى البيت الأبيض

مثلما يمتلك دونالد ترامب عددا من نقاط القوة، فإن أمامه عوائق شبه مستحيلة في طريق عودته مجددا للبيت الأبيض.

أبرز نقاط القوة لدى ترامب تتمثل في تصريحاته اللاذعة وأسلوبه المثير للجدل، وهو ما يساعده على استقطاب التغطيات الإعلامية ضد منافسيه، كما يتمتع بمهارة لافتة في حث غير المسيسين على انتخابه، عن طريق الغوص بحرفية في القضايا التي تهمهم.

أما نقطة قوته الأبرز، بحسب بي بي سي، فهي أن ترامب ما زال يمتلك قاعدة عريضة من أنصاره الأوفياء، بل ويتولى بعضهم مناصب قيادية في الحزب الجمهوري، وعلى الهامش تأتي بعض الإنجازات التي حققها خلال توليه الرئاسة.