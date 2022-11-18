عوائق تهدد عودة ترامب إلى البيت الأبيض
مثلما يمتلك دونالد ترامب عددا من نقاط القوة، فإن أمامه عوائق شبه مستحيلة في طريق عودته مجددا للبيت الأبيض.
أبرز نقاط القوة لدى ترامب تتمثل في تصريحاته اللاذعة وأسلوبه المثير للجدل، وهو ما يساعده على استقطاب التغطيات الإعلامية ضد منافسيه، كما يتمتع بمهارة لافتة في حث غير المسيسين على انتخابه، عن طريق الغوص بحرفية في القضايا التي تهمهم.
أما نقطة قوته الأبرز، بحسب بي بي سي، فهي أن ترامب ما زال يمتلك قاعدة عريضة من أنصاره الأوفياء، بل ويتولى بعضهم مناصب قيادية في الحزب الجمهوري، وعلى الهامش تأتي بعض الإنجازات التي حققها خلال توليه الرئاسة.
أما العراقيل "شبه المعقدة" التي تواجهه، ففي صدارتها اقتحام أنصاره لمقر الكونغرس، نهاية فترته الرئاسية، وهي واقعة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي، كما أنه لم يف بكثير من وعوده خلال رئاسته، من بينها الاستثمار في البنى التحتية، وكذلك طريقته في التعاطي مع جائحة كورونا. كما يواجه ترامب حاليا عددا من التحقيقات الجنائية، قد تنتهي بمحاكمات.
والعقبة الأولى التي يجب عليه تخطيها أولا هي منافسه على الترشح باسم الحزب الجمهوري، ومن المحتمل أن يكون حاكم فلوريدا القوي رون دي سانتيس، الذي حقق انتصارا انتخابيا باهرا مؤخرا.