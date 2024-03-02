هوس التجميل.. فيروس يزداد انتشارا وتشوهات دمرت أصحابها

حينما تصبح الضرورة هوساً، تفتح عيادات ما قيل إنها للتجميل، أبوابها لأموال شباب طامح بوجه أجمل وأنف أصغر، وشفاه أكثر بروزا، فيفرح من أرضى منهن نشوة الأنوثة، وتبكي آخريات ممن فاتهن القطار وحاربن جمالهن بحساب أن الحرب كانت ضد علامات التقدم بالسن .

لا يمكن لتقرير واحد أن يجمع إلا ما تيسر من أمثلة لعمليات تجميل شوهت أصحابها وباعتراف الضحية ، لكن نظرة خاطفة على حالات أشعلت وسائل التواصل في الآونة الأخيرة ، تجعلنا نسلط الضوء أكثر على مشاهير كانو ضحية مقارنات السوشال ميديا بين الماضي والحاضر ، وآخريات غابوا عن الساحة الفنية بسبب الشكل ، وغيرهن ممن وصل الحال مع أطبائهن لرفع دعاوى ودخول عالم المحاكم .

ريهام سعيد كانت آخرهن ، حيث أن وجها إعلاميا عرفته الشاشة لسنوات ، لم يبق منه إلا بكاء البثوث المباشرة والمطالبات بمحاكمة المتسبب حسب وصفها، أما وفي جديد ما تتداوله وسائل التواصل فإن المطربة العراقية أصيل هميم ظهرت بهذا الشكل ، الذي فجر موجة مقارنات بين شكلها قبل التجميل وبعده ، مع وابل من النقد والتجريح ، أيضا فكان للفنانة المغربية دنيا بطمة قبل سنوات نصيب من حفلة التنمر في منصات السوشال ميديا ، على ذقن وصفوها بالمدببة وتجميل لم يصب التجميل إلا باسمه ، حيث أن النتيجة كانت كارثية ، وفق من رأى وعبر ، وفي أمثلة سابقة فإن الفنانة السورية مها المصري التي حفرت اسمها في الدراما السورية في فترة ما ، غيبتها عمليات التجميل لسنوات عن العمل الفني قبل أن تعود دون أن تسلم مع كل ظهور من تعليقات من لاموا دخولها عالم التجميل .

عالم من الشد والنفخ والنحت عربيا وعالميا ، تدخله المرأة بآمال عريضة وتثق بطبيب اختارته بما يناسب ميزانيتها ، وتقول بعض إحصائياته إن 2019 لوحده شهد حوالي 12 مليون جراحة تجميلية ، وفق تقرير صادر عن الجمعية الدولية لجراحة التجميل ، وهذه النسبة تزداد سنويا ، فماذا بعد في فايروس يزداد انتشارا ، وفي تشوهات دمرت أصحابها ؟