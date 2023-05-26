لأول مرة.. الكشف عن مؤامرة لاغتيال الملكة إليزابيث الثانية

لأول مرة.. مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" يكشف ملفات سرية عن مؤامرة محتملة لقتل الملكة إليزابيث الثانية في أمريكا.

المؤامرة التي كشف الستار عنها، حدثت خلال زيارتها إلى كاليفورنيا عام 1983، والتهديدات كان يمثلها الجيش الجمهوري الإيرلندي.

ووفقًا للملفات، حذر ضابط كان يتردد إلى حانة أيرلندية في سان فرانسيسكو، عملاء فيدراليين بشأن مكالمة تلقاها من رجل قابله في المكان.

الضابط قال إن الرجل أخبره أنه كان يسعى للانتقام لابنته التي "قُتلت برصاصة مطاطية في أيرلندا الشمالية".

التهديد الذي جاء في 4 فبراير 1983، قبل حوالي شهر من زيارة الملكة إليزابيث الثانية وزوجها الأمير فيليب إلى كاليفورنيا

كشف أن الرجل كان يخطط لإيذاء الملكة بإلقاء شيء ما من جسر البوابة الذهبية على يخت بريتانيا الملكي عندما يبحر تحته، أو قتلها عندما تزور حديقة يوسمايت الوطني.