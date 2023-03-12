رميت بين المنازل.. الكاظمي يفجر مفاجأة بشأن جثة صدام حسين

مفاجأة مدوية بشأن مصير جثة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين كشفها رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي.

الكاظمي قال خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إنه شاهد جثة صدام حسين مرمية بين منزله ومنزل نوري المالكي في المنطقة الخضراء بعد أن تم إعدامه.

ورأى حينها مجموعة من الحرس متجمعين حولها فطلب منهم الابتعاد عن الجثة احتراما لحرمة الميت.

بعد ذلك أمر نوري المالكي ليلا بتسليمها إلى أحد شيوخ عشيرة صدام ثم دفنت في مدينة تكريت.

وبعد سيطرة داعش على المنطقة عام 2012 نُبش قبر صدام، ما أدى إلى نقل الجثة إلى مكان سري لا يعرفه أحد حتى الآن، كما تم العبث بقبور أولاده.