تيم سكوت يسعى ليكون أول جمهوري من أصول أفريقية يترأس أمريكا

السيناتور الأمريكي "تيم سكوت" أول مرشح جمهوري "محتمل" من أصول أفريقية في سباق الرئاسة.

يعتبر "سكوت" الجمهوري الأسود الأكثر نفوذا في أمريكا، وتمثل قصة صعوده من الأحياء الفقيرة نحو مجلس الشيوخ تجربة مقنعة لاستقطاب أصوات الناخبين بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقدم "سكوت" البالغ من العمر سبعة وخمسين عاما أوراقه إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية سعيا للحصول على ترشيح حزبه في الانتخبات المقبلة وفقا لوكالة ،"الأُسوشيتد برس".

يتوافق "سكوت" مع مواقف حزبه السائدة، فهو يريد خفض الإنفاق الحكومي وتقييد الإجهاض، وكثيرا ما انتقد سياسة بايدن في قضية الهجرة.

وبصفته عضوا في مجلس الشيوخ كان "سكوت" صوتا جمهوريا للمواطنين السود ومطالبا دائما بإصلاح الجهاز الأمني بعد مقتل جورج فلويد.

ويعد "سكوت" الذي لطالما شدد على عقيدته المسيحية وقيمه المحافظة أول جمهوري من أصل أفريقي في مجلس الشيوخ.

وتخطط حملة "سكوت" لإنفاق ملايين الدولارات على الإعلانات الرقمية التي تستهدف الناخبين في ولايتي أيوا ونيو هامبشاير.

لكن يبدو أن طريق "سكوت" نحو الظفر بالترشح ليس سهلا، فهو بحاجة للتفوق على "ترامب" المتقدم حتى الآن بحسب استطلاعات الرأي وربما تصبح آماله ضئيلة في ظل توقعات بأن يعلن الخصم الأبرز لترامب رون ديسانتيس ترشحه للسباق الرئاسي.

فهل ينجح "سكوت" بأن يصبح أول أمريكي أسود يفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، وثاني رئيس أسود ينتخب للرئاسة بعد أوباما؟