أزمة المناخ تذيب الجليد الدبلوماسي بين الصين وأمريكا

أزمة المناخ تنجح في إذابة الجليد الدبلوماسي بين الصين وأمريكا...

ربما لم يكن اختيار جون كيري لزيارة الصين اعتباطيا، بل تم بعناية

فوزير الخارجية الأمريكي الأسبق، يتمتع بعلاقات ودية إلى حد ما مع الصين، رغم تفاقم الخلافات بين البلدين وخاصةً فيما يتعلق بتايوان.

والتي أجّجتها زيارة نانسي بيلوسي الأخيرة للجزيرة التي تعتبرها الصين جزءاً منها

لكن يبدو أن "التعاون بمجال المناخ قد يعيد صياغة العلاقات الأمريكية الصينية" بحسب ما صرّح المبعوث الأمريكي للمناخ "جون كيري" خلال لقائه بكبير دبلوماسيي الصين "وانغ يي" في بكين

في محاولةٍ لإذابة الجليد الدبلوماسي بين البلدين، لتفعيل التعاون بينهما في سبيل الحد من الانبعاثات..

واتسمت أجواء اللقاء بين المسؤولَين بالإيجابية، حيثُ وصف وانغ نظيره كيري بالـ "الصديق القديم" مؤكّدا أن تعاون البلدين بشأن التغير المناخي يتقدم، مشدداً على أن "هناك حاجة لعلاقة صينية أمريكية صحية ومستقرة ومستدامة".

بينما اعتبر كيري أن الاحتباس الحراري يمثل "تهديدا للبشرية جمعاء" ويتطلب "قيادة عالمية". معبراً عن تفاؤله لوانغ بأن تكون تلك "البداية" وليس فقط مجرد محادثة بين الطرفين على مسار المناخ

وحرص كيري على إيصال رسالةٍ مفادها أن الرئيس جو بايدن "ملتزم بالاستقرار في هذه العلاقة، القادرة على إحداث فرق كبير في العالم".

في محاولةٍ لإصلاح ما خرّبه وصف بايدن للرئيس الصيني بالـ "ديكتاتور" سابقاً، والذي رفضه كيري وأثار انتقادات شديدة من الصين وقادتها.

وربما تكون أزمة المناخ العالمي باباً لتجاوز الخلافات بين قوتين عالميتين تعتبران أكبر المتسببين فيها، في وقت بات تأثير التغير المناخي واضحا وملموساً حول العالم.