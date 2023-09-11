الحكومة الصينية توسع قيود استخدام موظفيها لـ "آيفون".. ما السبب؟

في خطوة تتصاعد فعاليتها يوماً بعد يوم، وسّعت السلطات الصينية نطاق القيود المتعلقة باستخدام الموظفين الحكوميين لهواتف آيفون.

ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الحظر يشمل جميع منتجات شركة أبل، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والهواتف اللوحية والساعات الذكية.

وبحسب الفايننشال تايمز، كشف موظفون صينيون أن السلطات منعتهم من استخدام أجهزة أبل؛ بحجة أنها معرضة للاختراق من قبل وكالات الأمن الأمريكية.

ولم يقتصر الحظر على المسؤولين الحكوميين فقط، بل شمل جميع موظفي الدولة من محطات الطاقة النووية إلى المستشفيات، حتى أن شركات التكنولوجيا المحلية تجولت بين الموظفين لبيعهم هواتف صينية، بحسب الفايننشال تايمز.

واللافت أن خسائر عملاق التكنولوجيا الأمريكي وصلت إلى 200 مليار دولار خلال يومين فقط، فالصين تعتبر أكبر سوق للشركة الأمريكية.