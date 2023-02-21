سر الغياب المفاجئ لشقيقة زعيم كوريا الشمالية

غياب ملحوظ يثير التكهنات بشأن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية، بعد الظهور العلني المفاجئ والكثيف لابنته "كيم جو إيه" التي تبلغ 10 سنوات.

الأخت المثيرة للجدل اعتاد الجميع رؤيتها بجانب الزعيم كيم جونغ أون في المناسبات الرسمية، وكان يُروّج لها في وسائل إعلام كخليفته المحتمل.

متابعون للمشهد قالوا إن دور كيم يو جونغ على الساحة الكورية يبدو أنه قد انتهى أو أقترب من النهاية، وقد تكون هناك محاولات لإسقاطها من مكانتها الحالية كثاني شخصية في السلطة، لإفساح الطريق ربما أمام ابنة الزعيم "المدللة" التي يُعتقد أنها المفضلة لخلافته في زعامة البلاد.