وسط ازدواجية المعايير الغربية.. هل يغير الضغط الشعبي المواقف الرسمية؟

هل يمكن للضغط الشعبي أن يترك أثراً على المواقف الرسمية الغربية التي تتسم بـ "ازدواجية المعايير" إزاء ما يجري في الشرق الأوسط، وخاصة في غزة؟

سؤال تطرحه المظاهرات التي تشهدها دول غربية عدة.

ما جرى في أكثرِ من دولة يشير إلى أن ذلك الضغط لن يحقق اختراقاً في الازدواجية الغربية، حسبما تقول مؤشرات عدة.

أحدث تلك المؤشرات ما شهدته ألمانيا، فوسط المظاهرات غير المسبوقة قامت الشرطة باقتحامات قالت وزارة الداخلية الألمانية إنها طالت منازل مؤيدين لحركتي حماس، و"صامدون"، وهما حركتان كانت برلين حظرتهما مؤخراً.

جاء ذلك رغم أن الوزارة قالت صراحة إن من تتحرك ضدهم لم يمارسوا العنف، إلا أنها اتهمتهم بالـ "الميول إليه"، إلى جانب اتهامهم "بإنكار حق إسرائيل في الوجود" ومعاداة السامية.

وكما في ألمانيا، كذلك في الدول الأخرى، قوبلت المظاهرات باتهامات عديدة، كنشر الكراهية، والتحريض على العنف..

ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قامت بعض الدول بحظر المظاهرات، وهي إجراءات رأى فيها كثيرون ما يتناقض مع قيم حرية التعبير وضمان الحق في التظاهر السلمي، وأنها مثالٌ صارخٌ على "ازدواجية المعايير" في الغرب.

معاييرُ تبدو أكثرَ وضوحاً بالمقارنة ما بين مواقف تلك الدول إزاء ما يجري في غزة، وتلك التي اتخذتها إزاء الحرب في أوكرانيا.

فبعد وقت قصير على الحرب في أوكرانيا بدأت الدول الغربية بالحديث عن "جرائم حرب" و"عدوان"، وفرض عقوبات غير مسبوقة تجاوزت الاقتصاد والسياسة لتصل إلى المقاطعة الثقافية، بما يشمل الموسيقى والمسرح.

بينما بدت الدول ذاتها وكأنها تنتظر أدلّة بخصوص غزة، وتحدّثت عن الحاجة إلى إجراء تحقيق، داعمةً حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

حقائقُ تؤكد الاتهامات الموجهة إلى السياسة الغربية التي تتخذ المواقف من الأحداث بمعايير متبدلة بحسب الأطراف المشاركة، وليس استناداً إلى مبادئ ثابتة.