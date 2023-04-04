ترامب.. من صفقة القرن إلى محاكمة القرن

هذه القاعة ستوثّق حدثاً لم يكن له مثيل في التاريخ الأمريكي .. فكل العيون شاخصةٌ إلى محكمة مانهاتن وهي المستضيف لمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان طوال فترته الرئاسية وما بعدها الأكثر إثارة للجدل بين جميع زعماء العالم.

يدخل ترامب، صاحب صفقة القرن، قاعة المحكمة متهماً بمحاكمة أخذت حيزا واهتماما منقطع النظير إلى حد يصل لتوصيفها بـ"محاكمة القرن".. لكن قاضي المحكمة حرم الجماهير فضول التفاصيل وقيّد التغطية الإعلامية ببضع دقائق و 5 مصورين وحصراً قبل المحاكمة..

وما بين الصفقة والاتهام، رابط مشترك يرى فيه خصوم ترامب، فشلاً ذريعاً لرجل طامح يريد فعل ما لا يستطيع أحد فعله.

فترامب الذي استطاعت ممثلة إباحية جره إلى المحاكم، كان في يوم من الأيام مهندس صفقة القرن التي كانت ستطرح خارطة جديدة للعلاقات في الشرق الأوسط وتعطي إسرائيل حلم امتلاك القدس وإعلانها عاصمة رسمية للبلاد.

وترامب الرجل نفسه الذي فاجأ العالم عندما حل ضيفا عزيزا على الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، ومن دون سابق إنذار رسم خارطة علاقات جديدة مع الروس، وأعرب عن حبه لبوتين.

ووسط كثير من التساؤلات حول مصيره ما بعد المحاكمة .. تبقى جميع الاحتمالات واردة، لكنّ المؤكد أن ترامب لن يبخل بإعطاء أنصاره كما خصومه، مواقف وتصريحاتٍ من العيار الثقيل في الخطاب المنتظر والأهم ربما لترامب.

والذي سيكون بعد عودته إلى فلوريدا، إن لم يحصل أي طارئ .. وسيوجه رسالةً إلى مناصريه، و"كارهيه" على السواء، حول تلك المحاكمة التي ما فتئ يصفها بـ "ملاحقة السحرة"!