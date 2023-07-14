التغيرات المناخية.. أجراس الإنذار تُقرع

أمطار شهرين سقطت في يومين فقط فغرقت جبال فيرمونت واجتاحت الفيضانات الشديدة الهند واليابان من قبلها، بينما غرق الناس في شوارع تكساس وفلوريدا وإسبانيا والصين في صيف حمل موجة حر غير مسبوقة، وتصاعدت أعمدة دخان الحرائق من غابات كندا.

"الفيضانات والحرائق والحرارة القاتلة هي أجراس إنذار لكوكب على حافة الهاوية" ، عنوان مقال في صحيفة "واشنطن بوست" وردت فيه سلسلة من الأسباب والنتائج للتغيرات المناخية التي تواجه الأرض والتي تظهرها الصور والفيديوهات القادمة من قلب المصيبة.

بعض الأماكن أصبحت غير صالحة للسكن، وخلفت الأمطار الغزيرة في الهند واليابان كوارث تعجز بعض المدن الفقيرة على تحمل تداعياتها، ووصلت درجات الحرارة إلى درجات متطرفة لم تعرفها أوروبا من قبل، إضافة إلى الخسائر التي قدرت بملايين الدولارات بعد فيضانات فيرمونت الأمريكية.

نشاز في المناخ، يتردد صداه في المحيطات التي ارتفعت درجات الحرارة فيها الأمر الذي يضيف وقودا إلى موسم الأعاصير ويجعل العواصف أكثر شدة، كما أن مستويات الجليد البحري في القطب الجنوبي انخفضت عن المتوسط بما يقارب 17 %، وسجلت الأرض درجات حرارة قياسية هي الأكثر سخونة منذ 120 ألف عام.

يقول العلماء إن ما نراه هو كوارث معتدلة، والقادم ربما سيكون أعظم، فإن متوسط درجة الحرارة العالمية يتجه ليصبح أكثر ب 3 درجات مئوية وفقا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ، وهو ما يحذر منه العلماء الذين يحاولون إيصال أصواتهم للبشرية لخفض الانبعاثات الكربونية إلى النصف بحلول نهاية العقد، فلعل أصواتهم تُسمع للحصول على فرصة جديدة لضبط الإيقاع مع الطبيعة والمناخ من حولنا.