خلال زيارته لواشنطن.. هل تنجح مساعي غانتس للإطاحة بنتنياهو؟

زيارة تأتي بعد مشاحنات عمرها أشهر، بدأت منذ أول رصاصة أُطلقت في حرب غزة، وتأججت في اجتماعات الحكومة الإسرائيلية، ووصلت إلى أخذ رئيس الأركان الإسرائيلية بيني غانتس قرارًا بمفرده لزيارة أمريكا حتى ولو أخبر نتنياهو بهذا وفق "وول ستريت جورنال" بعد وضع جدول الأعمال، فيما يُظهر للعلن حالة انقسام حادة تنخر عظم الداخل الإسرائيلي.

الزيارة التي رُتبت بشكل مستقل، ودون الاستعانة بالسفارة في واشنطن، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي التي أوردت الخبر، وجَّه على إثرها نتنياهو السفارة في واشنطن بعدم تقديم خدمات لبيني غانتس أو مرافَقته خلال جولته، وتعكس بشكل واضح انتقال الخلافات الداخلية الإسرائيلية إلى الخارج، وتصاعد ضغوط إدارة بايدن على حكومة نتنياهو، لاسيما بعد حادثة دوار النابلسي التي رفض فيها بايدن مهاتفة نتنياهو عبر اتصال لم يدر بينهما، قبل أن يستدرج إلى البيت الأبيض منافس نتنياهو السياسي الأبرز حاليًا.

أسئلة كثيرة تدور حول الزيارة التي كثرت التحليلات بعدها، فهل يرى نتنياهو بالفعل في غانتس وريثًا مناسبًا للحكم في إسرائيل؟، أم أن زيارة كهذه لا يمكن أن يتعدى تحليل خفاياها عملية استفزاز أمريكية وضغطًا أكبر تمارسه واشنطن تجاه نتنياهو من أجل قبول الشروط الأمريكية، وحلحلة عقدة الهدنة قبيل شهر رمضان المقبل، وربما محاولة من بايدن - وفق مراقبين - لحصد أصوات الناخبين الفلسطينيين الأمريكيين من خلال دعم غانتس وتجاهل نتنياهو، الذي باتت تنحيته عن الحكم مطلبًا أساسًا في إسرائيل، مع استطلاعات للرأي أكد آخرها أن 53% من الإسرائيليين يرون أن بقاءه يعني إطالة لأمد الحرب.

فإذا كان لإسرائيل رئيس واحد فقط وفق وصف نتنياهو الغاضب، فإن لأمريكا سياسيات متعددة، تقلّبها بما يناسب المرحلة، وفي الزيارة الأخيرة رسالة أمريكية واضحة إلى تل أبيب: نستطيع إعادة تشكيل النخبة السياسية الإسرائيلية، بل وإظهارها أمام الجمهور الإسرائيلي على أنها الأقدر على إدارة الموقف، والعلاقات مع أمريكا.