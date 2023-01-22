صدمة العثور على 35 مليار دولار لدى عائلة واحدة بالجزائر

تبون يصدم الجزائريين برقم مخيف: عثرنا على ما يعادل 35 مليار دولار لدى عائلة واحدة أي أن حجم الأموال المنهوبة مرعب.

هذا الرقم بحد ذاته أثار الكثير من الشكوك والتعليقات، خاصة أنه لم يتم الكشف عن العائلة المذكورة، ما ترك المجال واسعا أمام التكهنات، ليبرز اسم عائلة طحكوت التي تلاحقها السلطات بتهم فساد ضخمة وتطالبها الخزينة العمومية بتعويض قدره 50 ألف مليار سنتيم أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.

فهل الرقم الذي ذكره تبون واقعي، خاصة أنه يعادل ميزانيات دول كبيرة؟

ويطالب جزائريون بتغيير العملة لإجبار أصحاب الأموال المخفية والمكدسة بالإفصاح والكشف عنها للعلن كما حدث في الكثير من الدول.